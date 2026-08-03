Açıklanan verilere göre, TÜFE temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,78, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,86, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 31,75 arttı. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 31,90 olarak kaydedildi.

En Fazla Artış Konut, Gıda ve Ulaştırmada

TÜFE sepetinde en yüksek ağırlığa sahip harcama gruplarında yıllık bazda dikkat çeken artışlar yaşandı.

Buna göre;

Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar: yüzde 40,32

yüzde Gıda ve alkolsüz içecekler: yüzde 37,53

yüzde Ulaştırma: yüzde 30,83

Bu grupların yıllık enflasyona katkısı ise şöyle gerçekleşti:

Gıda ve alkolsüz içecekler: 8,94 puan

Ulaştırma: 5,22 puan

Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar: 5,21 puan

Aylık Artışta Ulaştırma İlk Sırada

Temmuz ayında aylık bazda en yüksek artış, ulaştırma grubunda görüldü.

Aylık değişim oranları şu şekilde açıklandı:

Ulaştırma: yüzde 2,59

yüzde Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar: yüzde 2,25

yüzde Gıda ve alkolsüz içecekler: yüzde 1,61

Aylık enflasyona katkıları ise;

Ulaştırma: 0,44 puan

Gıda ve alkolsüz içecekler: 0,40 puan

Konut: 0,27 puan oldu.

Temmuz ayı verileriyle birlikte yıllık enflasyon yüzde 31,75 seviyesine gerilerken, fiyat artışlarının özellikle konut, gıda ve ulaştırma kalemlerinde etkisini sürdürdüğü görüldü.