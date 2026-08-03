Açıklanan verilere göre, TÜFE temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,78, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,86, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 31,75 arttı. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 31,90 olarak kaydedildi.
En Fazla Artış Konut, Gıda ve Ulaştırmada
TÜFE sepetinde en yüksek ağırlığa sahip harcama gruplarında yıllık bazda dikkat çeken artışlar yaşandı.
Buna göre;
- Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar: yüzde 40,32
- Gıda ve alkolsüz içecekler: yüzde 37,53
- Ulaştırma: yüzde 30,83
Bu grupların yıllık enflasyona katkısı ise şöyle gerçekleşti:
- Gıda ve alkolsüz içecekler: 8,94 puan
- Ulaştırma: 5,22 puan
- Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar: 5,21 puan
Aylık Artışta Ulaştırma İlk Sırada
Temmuz ayında aylık bazda en yüksek artış, ulaştırma grubunda görüldü.
Aylık değişim oranları şu şekilde açıklandı:
- Ulaştırma: yüzde 2,59
- Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar: yüzde 2,25
- Gıda ve alkolsüz içecekler: yüzde 1,61
Aylık enflasyona katkıları ise;
- Ulaştırma: 0,44 puan
- Gıda ve alkolsüz içecekler: 0,40 puan
- Konut: 0,27 puan oldu.
Temmuz ayı verileriyle birlikte yıllık enflasyon yüzde 31,75 seviyesine gerilerken, fiyat artışlarının özellikle konut, gıda ve ulaştırma kalemlerinde etkisini sürdürdüğü görüldü.