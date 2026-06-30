BIST 100 Endeksi Açılışta Artıya Geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,26 değer kazanarak 14.220,08 puandan başladı.

Bir önceki işlem gününü yüzde 0,64 düşüşle 14.183,21 puandan tamamlayan endeks, yeni güne alıcılı bir görünümle giriş yaptı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi ise yüzde 0,38 oranında yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran madencilik olurken, ulaştırma sektörü ise güne değer kaybıyla başladı.

Küresel Gelişmeler Risk İştahını Artırdı

Piyasalarda pozitif görünümün arkasında uluslararası gelişmeler etkili oldu. ABD ile İran arasında yeniden diplomatik temasların başlayacağına yönelik beklentiler ve teknoloji hisselerindeki yükseliş, küresel borsalarda risk iştahını destekledi.

Özellikle bugün Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilmesi beklenen ABD-İran görüşmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Gözler Yoğun Veri Takviminde

Ekonomi çevreleri bugün hem Türkiye'de hem de yurt dışında açıklanacak kritik verilere odaklandı.

Yurt içinde işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi açıklanırken, küresel piyasalarda Almanya'nın enflasyon ve işsizlik verileri ile ABD'de yayımlanacak JOLTS açık iş sayısı piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puan seviyelerini direnç, 14.100 ve 14.000 puanı ise destek olarak değerlendiriyor.

Borsa İstanbul'da Yeni Dönem Başlıyor

Öte yandan Borsa İstanbul, teknolojik altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırımı daha hayata geçiriyor.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, artan işlem hacmi ve piyasa ihtiyaçları doğrultusunda inşa edilen yeni veri merkezi 1 Temmuz itibarıyla hizmet vermeye başlayacak.

Yüksek enerji ve soğutma kapasitesine sahip yeni merkez sayesinde daha fazla piyasa katılımcısının sisteme erişim sağlaması hedefleniyor. Yetkililer, kapasite artışının işlem hacmini ve piyasa likiditesini artırarak yatırımcılara daha hızlı ve güvenli hizmet sunacağını belirtti.