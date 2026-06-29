Gözler TÜİK’in Açıklayacağı Enflasyon Verisinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamaya hazırlanıyor. Memur ve emekli maaş zamları ile kira artış oranlarını belirleyecek kritik veri için piyasalar ve vatandaşlar büyük bir merakla açıklama saatini bekliyor.

Haziran Enflasyonu Ne Zaman Açıklanacak?

Resmi takvime göre TÜİK, enflasyon verilerini her ayın ilk günlerinde kamuoyuna duyuruyor.

Buna göre Haziran 2026 enflasyon rakamları:

3 Temmuz 2026 Cuma günü

Saat 10.00’da

TÜİK’in resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak.

Memur ve Emekli Zammında Belirleyici Olacak

Açıklanacak enflasyon verisi, Temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemeleri açısından kritik rol oynayacak.

Veriyle birlikte:

Memur maaş zam oranları

Emekli aylıkları

Kira artış oranları

netlik kazanacak.

Enflasyon Beklentilerinde Son Durum

Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre Haziran ayı için enflasyon beklentisi aşağı yönlü revize edildi.

Önceki beklenti: %1,52

Güncel beklenti: %1,36

Yıl sonu TÜFE beklentisi ise hafif yükselerek %29,14 seviyesine çıktı.

12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise büyük ölçüde sabit kaldı.

Piyasalar Veriye Odaklandı

Ekonomide gözler artık tamamen TÜİK’in açıklayacağı Haziran enflasyon oranına çevrildi. Açıklanacak veri, yalnızca maaş zamlarını değil, kira piyasası ve genel fiyatlama davranışlarını da doğrudan etkileyecek.