GRAM ALTINDA GERİ ÇEKİLME

Güne düşüşle başlayan gram altın, sabah saatlerinde 5.956 TL seviyesinden işlem gördü. Önceki gün kapanışa göre sınırlı da olsa aşağı yönlü hareket dikkat çekti.

Dün ise gram altın, ons altındaki sert kayıpla birlikte günü 5.979 TL seviyesinde tamamlamıştı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI DA DÜŞÜŞTE

Piyasalarda diğer altın türlerinde de geri çekilme yaşandı:

Çeyrek altın: 9.950 TL

Cumhuriyet altını: 39.625 TL

Yatırımcılar, fiyatlardaki hareketliliği yakından takip ediyor.

ONS ALTIN 4 BİN DOLARIN ALTINA SARKTI

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı da düşüş trendine girdi.

Ons altın:

Gün içi en düşük: 3.959 dolar

Son işlem: 3.978 dolar

Önceki kapanış: 3.999 dolar

Böylece ons altın, Kasım 2025’ten bu yana ilk kez 4 bin dolar seviyesinin altına geriledi.

DOLAR VE FAİZ ETKİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Piyasalarda yaşanan geri çekilmede:

Güçlenen dolar

Faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi

ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarına ilişkin belirsizlikler

önemli rol oynuyor.

GÖZLER KRİTİK VERİLERE ÇEVRİLDİ

Analistler, önümüzdeki günlerde ABD’den gelecek büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verilerinin altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor. Yurt içinde ise para ve banka istatistikleri piyasaların yönünü şekillendirecek.