GRAM ALTINDA GERİ ÇEKİLME
Güne düşüşle başlayan gram altın, sabah saatlerinde 5.956 TL seviyesinden işlem gördü. Önceki gün kapanışa göre sınırlı da olsa aşağı yönlü hareket dikkat çekti.
Dün ise gram altın, ons altındaki sert kayıpla birlikte günü 5.979 TL seviyesinde tamamlamıştı.
ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI DA DÜŞÜŞTE
Piyasalarda diğer altın türlerinde de geri çekilme yaşandı:
- Çeyrek altın: 9.950 TL
- Cumhuriyet altını: 39.625 TL
Yatırımcılar, fiyatlardaki hareketliliği yakından takip ediyor.
ONS ALTIN 4 BİN DOLARIN ALTINA SARKTI
Küresel piyasalarda altının ons fiyatı da düşüş trendine girdi.
Ons altın:
- Gün içi en düşük: 3.959 dolar
- Son işlem: 3.978 dolar
- Önceki kapanış: 3.999 dolar
Böylece ons altın, Kasım 2025’ten bu yana ilk kez 4 bin dolar seviyesinin altına geriledi.
DOLAR VE FAİZ ETKİSİ ÖNE ÇIKIYOR
Piyasalarda yaşanan geri çekilmede:
- Güçlenen dolar
- Faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi
- ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarına ilişkin belirsizlikler
önemli rol oynuyor.
GÖZLER KRİTİK VERİLERE ÇEVRİLDİ
Analistler, önümüzdeki günlerde ABD’den gelecek büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verilerinin altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor. Yurt içinde ise para ve banka istatistikleri piyasaların yönünü şekillendirecek.