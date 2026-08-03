Kahramanmaraş ekibi, geçtiğimiz sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği performansla dikkat çeken Amerikalı oyun kurucu Brandon Jefferson’ı renklerine bağladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden KİPAŞ İstiklal Basket, basketbol kamuoyunda geniş yankı uyandıran dev bir hamleye imza attı. Kahramanmaraş temsilcisi, Avrupa basketbolunun en tecrübeli ve etkili oyun kurucularından biri olarak kabul edilen Brandon Jefferson transferini resmen duyurdu.

Avrupa Devlerine Karşı Üst Düzey Performans

Kariyerinde daha önce Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In MVP ödülünü kazanma başarısı gösteren Amerikalı yıldız; Fransa, İtalya, Slovenya, Yunanistan ve Finlandiya liglerinde üst düzey bir grafik çizdi.

Tecrübeli guard, kariyeri boyunca Avrupa basketbolunun önde gelen dev kulüplerine karşı sergilediği performansla tanınıyor:

Olympiacos

Panathinaikos

FC Barcelona

Tenerife

AEK

ALBA Berlin

İstatistikleri ile Göz Dolduruyor

Geçtiğimiz sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde parkeye çıkan yıldız oyuncu; 15.7 sayı ve 4.8 asist ortalamaları yakalayarak takımının en önemli hücum silahlarından biri oldu. Saha içi liderliği, oyun zekası ve kritik anlarda aldığı sorumlulukla bilinen Jefferson'ın, yeni sezonda KİPAŞ İstiklal Basket’in en büyük gücü olması bekleniyor.