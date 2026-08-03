Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Kahramanmaraş İstiklalspor, Kırmızı-Beyazlı camiayı tek çatı altında toplayan özel bir organizasyonda buluştu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in ev sahipliğinde Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen kahvaltı programı, yeni sezon öncesi kulüpteki birlik ve beraberlik rüzgarlarını güçlendirdi.

Şairler Tepesi'nde Kırmızı-Beyazlı Birlik

Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen kahvaltı organizasyonuna Kahramanmaraş İstiklalspor Kulüp Başkanı Ahmet Gülpak, yönetim kurulu üyeleri, teknik kadro, A takım oyuncuları, altyapı antrenörleri ve kulüp personeli eksiksiz katıldı.

Görkemli manzarasıyla bilinen Şairler Tepesi’nde düzenlenen etkinlikte, şehir ile kulüp arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi ve yeni sezondaki şampiyonluk hedefleri masaya yatırıldı.

Futbolculardan Şampiyonluk Sözü

Program boyunca yöneticiler ve oyuncular sık sık sohbet ederek sezon öncesi motivasyon depoladı. Etkinlikte söz alan çok sayıda futbolcu, Kahramanmaraş İstiklalspor formasıyla başarıya ulaşmak için var güçleriyle çalışacaklarını belirterek ortak hedef doğrultusunda güçlü mesajlar verdi.

Başkan Fırat Görgel ise Kahramanmaraş İstiklalspor’un şehrin en önemli ortak değerlerinden biri olduğunu vurgulayarak, yeni sezonda takıma başarı dileklerini iletti ve her zaman kulübün yanında olacaklarını belirtti.