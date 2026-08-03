Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Atlı Jandarma Timleri, orman yangınlarının önlenmesine yönelik farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında artan yangın riskine karşı sahada görev yapan timler, vatandaşlarla bir araya gelerek önemli uyarılarda bulundu.

Ormanlık alanlar ile mesire yerlerinde devriye faaliyetlerini sürdüren Atlı Jandarma Timleri, vatandaşlara ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması ve yangına neden olabilecek ihmallerden kaçınılması konusunda bilgilendirme yaptı.

Doğal yaşamın korunması ve ormanların gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalarda, vatandaşlardan da yangın riskine karşı duyarlı olmaları istendi. Şüpheli bir duman ya da yangın görülmesi halinde ise vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasının önemine dikkat çekildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaz sezonu boyunca hem denetim hem de bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız devam ederek orman yangınlarının önlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Atlı Jandarma Timleri, vatandaşlarla kurduğu yakın iletişim sayesinde hem güvenliği sağlıyor hem de doğanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturuyor.