Sporu yalnızca bir rekabet alanı olarak değil, gençlerin geleceğini şekillendiren, sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlayan ve toplumsal birlikteliği güçlendiren önemli bir değer olarak gören Büyükşehir Belediyesi, sporun her branşında ortaya koyduğu çalışmalarla Kahramanmaraş'ın spor vizyonunu her geçen gün daha da ileri taşıyor.

Bu anlayış doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in, Kahramanmaraş'ın gururu İstiklalspor'un futbolcuları, teknik heyeti ve kulüp yönetimiyle gerçekleştirdiği buluşma da spor camiasına verilen değerin en somut göstergelerinden biri oldu.

Samimi atmosferde geçen programda, şehrin sportif geleceği, gençlerin spora kazandırılması ve İstiklalspor'un yeni sezon hedefleri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, sporun sadece sahada kazanılan galibiyetlerden ibaret olmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Spor; gençlerimizi geleceğe hazırlayan, disiplin, kardeşlik ve dayanışma ruhunu güçlendiren en önemli değerlerden biridir. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Amacımız, her branşta başarılı sporcular yetiştiren, gençlerine fırsatlar sunan ve spor kültürüyle örnek gösterilen bir Kahramanmaraş inşa etmektir." ifadelerini kullandı.

İstiklalspor'un Kahramanmaraş'ın ortak değeri olduğunun altını çizen Başkan Görgel, kulübün elde edeceği her başarının tüm şehrin gururu olacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"İstiklalspor sadece bir futbol takımı değil, bu şehrin ortak sevdası ve ortak heyecanıdır. Kulübümüzün başarısı için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Futbolcularımıza, teknik heyetimize ve yönetimimize yeni sezonda gönülden başarılar diliyorum. İnşallah hep birlikte Kahramanmaraş'a yeni zaferler yaşatacağız." dedi.

Kentte spor kültürünü yaygınlaştırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, her yaştan vatandaşın sporla buluşmasını sağlayacak projeleri hayata geçirirken, Kahramanmaraş'ı sportif başarılarla anılan örnek şehirlerden biri haline getirme hedefi doğrultusunda çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.