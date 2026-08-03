Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür ve sanat hayatını canlandırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in öncülüğünde 2024 yılında yeniden şehre kazandırılan ve büyük ilgi gören Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı, kültür, sanat ve eğlenceyi aynı adreste buluşturuyor.

Aileler Hem Yarışacak Hem Eğlenecek

Şehrin sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayan fuar kapsamında, 3 Ağustos Pazartesi günü ailelere özel eğlenceli bir organizasyon düzenlenecek.

KAFUM Fuar Alanı’nda saat 20.00’da başlayacak olan "Aileler Yarışıyor" etkinliğinin sunuculuğunu sevilen tiyatro ve sinema oyuncusu Osman Doğan üstlenecek.

Yarışmada aileler;

Birbirinden renkli ve eğlenceli etaplarda mücadele edecek, Fuar coşkusu Kahramanmaraş'ı sardı İçeriği Görüntüle

Bilgilerini ve pratik zekalarını sergileyecek,

Takım ruhunu sahaya yansıtarak keyifli anlar yaşayacak.

Büyükşehir’den Tüm Halkımıza Davet

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 3 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00'de KAFUM’da gerçekleştirilecek olan bu özel etkinliğe tüm vatandaşlar ve aileleri davet edildi.