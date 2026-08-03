Uluslararası Bisiklet Yarışları Kahramanmaraş'ta Başlıyor

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) faaliyet takviminde yer alan Tour of Kahramanmaraş Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları kapsamında önemli bir trafik duyurusu yaptı.

Yapılan açıklamaya göre organizasyon, 4-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında her gün saat 09.00'da başlayacak. Yarışların güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla etap güzergâhlarında geçici trafik tedbirleri uygulanacak.

Güzergâhlar Geçici Olarak Trafiğe Kapatılacak

Emniyet Müdürlüğü, yarışların yapılacağı güzergâhlarda trafik akışının belirli saatlerde durdurulacağını belirterek, sürücülerden trafik görevlilerinin yönlendirmelerine uymalarını ve alternatif yolları tercih etmelerini istedi.

1. Etap: KAFUM'dan Ali Kayası'na

4 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek ilk etap, KAFUM'dan başlayacak. Sporcular; Otogar Işıklar, Aksu Işıklar, Türkoğlu, Demirciler, Abbaslar, Kapıçam, Şehir Hastanesi Kavşağı, Sanayi Kavşağı, Üniversite güzergâhı, Kılavuzlu Kavşağı ve Kayseri yolu üzerinden ilerleyerek Ali Kayası bölgesinde etabı tamamlayacak.

2. Etap: Pazarcık Parkuru

5 Ağustos Çarşamba günü düzenlenecek ikinci etapta yarışçılar KAFUM'dan hareket ederek Türkoğlu, Narlı ve Pazarcık güzergâhını takip edecek. Pazarcık dönüşünün ardından Haydarhöyük, Seyrantepe, Güzelyurt, Kapıçam ve Şehir Hastanesi güzergâhı üzerinden yeniden KAFUM'da finiş yapacak.

3. Etap: Afşin'den Başkonuş Yaylası'na

6 Ağustos Perşembe günü koşulacak üçüncü etap, Afşin Eshab-ı Keyf bölgesinden başlayacak. Yarış; Göksun, Yazıköyü, Kanlıkavak, Taşoluk ve Andırın güzergâhının ardından Başkonuş Yaylası'nda sona erecek.

Final Etabı KAFUM'da Tamamlanacak

Organizasyonun son etabı ise 7 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek. Sporcular Yeşilgöz'den başlayarak Tekir, Suçatı, Hasancıklı, Önsen, Hacı Mustafa, Öksüzlü, Tevekkeli ve Kapıçam güzergâhını takip edecek. Yarış, şehir merkezinden geçilmesinin ardından KAFUM'da tamamlanacak.

Sürücülere Alternatif Güzergâh Uyarısı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, yarış süresince güzergâhlarda trafik akışının kontrollü olarak durdurulacağını belirterek vatandaşlardan trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, zorunlu olmadıkça yarış güzergâhlarını kullanmamalarını ve alternatif yolları tercih etmelerini istedi.

Emniyet yetkilileri, alınan tedbirlerin sporcuların ve vatandaşların güvenliği için uygulandığını vurgulayarak, sürücülerin gösterilecek yönlendirmelere hassasiyetle uymalarının büyük önem taşıdığını belirtti.