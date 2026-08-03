Depremlerin ardından yürütülen kapsamlı restorasyon ve yeniden inşa çalışmalarının tamamlanmasıyla kapılarını açan çarşıda, Bakan Kurum esnafla bir araya geldi.

Açılış töreninin ardından Tarihi Kapalı Çarşı'yı gezen Bakan Kurum, yeni iş yerlerine taşınan esnafa hayırlı olsun dileklerini iletti. Çarşı boyunca vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Kurum, esnafın taleplerini dinleyerek sohbet etti ve iş yerlerini tek tek ziyaret etti.

Deprem sonrası tarihi dokusuna uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılan Kapalı Çarşı'nın kent ticareti ve sosyal hayatı açısından önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, yapılan çalışmalarla hem kültürel mirasın korunduğunu hem de esnafın modern ve güvenli iş yerlerine kavuştuğunu ifade etti.

Ziyaret sırasında çarşı esnafı, yürütülen yeniden inşa çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Bakan Kurum'a teşekkür etti. Esnaf temsilcileri tarafından Bakan Kurum'a, Tarihi Kapalı Çarşı'nın sembolik anahtarı hediye edildi. Samimi anların yaşandığı ziyarette Kurum, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirerek çocuklarla da yakından ilgilendi.

Kahramanmaraş'ın tarihi ve ticari hafızasında önemli bir yere sahip olan Kapalı Çarşı'nın yeniden hizmete açılmasıyla birlikte, depremden etkilenen esnafın ticari faaliyetlerine güvenli ve modern ortamda devam etmesi hedefleniyor. Açılışın ardından çarşıda alışveriş hareketliliğinin yeniden canlanması bekleniyor.