Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş programı kapsamında restorasyonu tamamlanarak yeniden hizmet vermeye başlayan Tarihi Kapalıçarşı'da esnafla bir araya geldi.

Kentte tamamlanan 5 büyük yatırımın toplu açılış törenine katılan Bakan Kurum, programının ardından Kahramanmaraş'ın tarihi ve ticari hafızasında önemli bir yere sahip olan Kapalıçarşı'yı ziyaret etti. Çarşı esnafını tek tek ziyaret eden Kurum, iş yerlerini gezerek esnafın talep ve önerilerini dinledi.

Vatandaşlarla da sohbet eden Bakan Kurum, restorasyon çalışmalarıyla tarihi dokusu korunarak yeniden ayağa kaldırılan Kapalıçarşı'nın, Kahramanmaraş'ın ticari hayatına ve şehir kimliğine önemli katkılar sunacağını ifade etti. Esnafa hayırlı işler dileyen Kurum, çarşının yeniden eski hareketli günlerine kavuşması temennisinde bulundu.

Bakan Kurum'un ziyaretine Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, milletvekilleri, il protokolü ve çok sayıda vatandaş da eşlik etti.

Deprem sonrası yürütülen ihya ve yeniden inşa çalışmaları kapsamında yenilenen Tarihi Kapalıçarşı, hem tarihi dokusunun korunması hem de ticari hayatın yeniden canlandırılması açısından şehrin önemli projeleri arasında yer alıyor.