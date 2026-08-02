Kulüpten yapılan açıklamada, lisans sürecinin sportif, hukuki, idari, altyapı ve mali kriterler doğrultusunda titizlikle yürütüldüğü belirtilerek, gerekli tüm şartların eksiksiz yerine getirildiği ifade edildi.



Açıklamada, Kulüp Başkanı Ahmet Gülpak öncülüğünde yönetim kurulu ve kulüp personelinin göreve geldikleri günden bu yana yalnızca sportif başarıya değil, aynı zamanda güçlü bir kurumsal yapı oluşturmaya odaklandığı vurgulandı. Lisans sürecinde belirlenen eksikliklerin kısa sürede tamamlandığı ve kulübün tüm kriterleri karşılayarak Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazandığı kaydedildi.



Kulüp yönetimi, elde edilen başarının Başkan Ahmet Gülpak'ın vizyoner yaklaşımı, yönetim kurulunun özverili çalışmaları ve kulüp çalışanlarının ortak emeğinin bir sonucu olduğuna dikkat çekti.



Açıklamada, Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor'un hedefinin sadece sahada mücadele eden bir takım olmak değil, aynı zamanda kurumsal kimliğiyle örnek gösterilen ve Kahramanmaraş'ı en iyi şekilde temsil eden bir kulüp haline gelmek olduğu ifade edildi.

Kulüp yönetimi, Ulusal Kulüp Lisansı'nın camiaya hayırlı olmasını dileyerek, desteklerini sürdüren taraftarlara, paydaşlara ve süreçte emeği bulunan herkese teşekkür etti.