Şiirin ve edebiyatın başkenti olarak anılan Kahramanmaraş, kültürel kimliğine yakışan yeni bir televizyon programına kavuştu. Aksu TV ekranlarında geçtiğimiz hafta ilk bölümü yayınlanan Şiir Günlüğü, ikinci haftasında da edebiyat dolu içeriğiyle izleyicilerin beğenisini kazandı.

Her cumartesi saat 22.00'de Zehra Boyraz'ın sunumuyla ekranlara gelen programın bu haftaki konuğu, Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şube Başkanı, şair ve yazar Enver Çapar oldu.

Programda şiirin insan hayatındaki yeri, edebiyatın toplumsal etkisi, Kahramanmaraş'ın köklü edebiyat geleneği ve şair kimliği üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirildi. Enver Çapar, şiire bakışını, yazarlık serüvenini ve edebiyatın kültürel mirasın yaşatılmasındaki önemini izleyicilerle paylaştı.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda "Edebiyat Şehri" unvanını taşıyan Kahramanmaraş'ın kültürel değerlerini ekranlara taşımayı amaçlayan Şiir Günlüğü, şairleri, yazarları ve edebiyat dünyasının önemli isimlerini ağırlamaya devam edecek.

Şiirin duygu yüklü dünyasını ekranlara taşıyan program, her hafta farklı konukları ve edebiyat söyleşileriyle cumartesi akşamları saat 22.00'de Aksu TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.