Kahramanmaraş'ta 20 yıl aradan sonra yeniden hayat bulan Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, bu yıl da vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından KAFUM Fuar Alanı'nda düzenlenen organizasyon, ilk günlerinden itibaren binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak şehrin sosyal ve kültürel yaşamına hareketlilik kazandırdı.

Fuar alanına akın eden vatandaşlar, alışveriş stantlarını gezerek yöresel ürünleri ve çeşitli markaları yakından inceleme fırsatı buldu. Çocuklar için hazırlanan oyun, deneyim ve etkinlik alanları ise ailelerin en çok ilgi gösterdiği bölümler arasında yer aldı. Gün boyunca devam eden etkinlikler fuar alanında renkli görüntüler oluşturdu.

Fuarı ziyaret eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, vatandaşlarla sohbet ederek stantları gezdi. Başkan Görgel, özellikle çocukların ve gençlerin sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerle buluşmasına büyük önem verdiklerini belirtti.

Görgel, yaptığı değerlendirmede, Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nı her yıl daha da geliştirerek çok daha kapsamlı bir organizasyon haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Fuarın sadece alışveriş yapılan bir alan değil, aynı zamanda ailelerin birlikte kaliteli vakit geçirebildiği önemli bir sosyal buluşma noktası olduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş'ın köklü fuar geleneğini yeniden canlandıran organizasyon, konserlerden kültürel etkinliklere, çocuk aktivitelerinden alışveriş stantlarına kadar geniş içeriğiyle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Ağustos ayı boyunca devam edecek fuarın, hem kent ekonomisine hem de sosyal yaşama önemli katkı sunması bekleniyor.