Kahramanmaraş'ta uzun yılların ardından yeniden düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, ilk gününden itibaren yoğun ilgi gördü. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından KAFUM Fuar Alanı'nda düzenlenen fuar, binlerce vatandaşı aynı çatı altında buluşturdu.

Alışveriş stantlarından lunaparka, çocuklar için hazırlanan etkinlik alanlarından kültürel etkinliklere kadar birçok farklı aktivitenin yer aldığı fuar alanı, gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu. Aileleriyle birlikte fuara gelen vatandaşlar hem alışveriş yaptı hem de eğlenceli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

20 yıl aradan sonra yeniden hayat bulan fuar geleneği, her yaştan ziyaretçiye hitap eden etkinlikleriyle Kahramanmaraşlılardan tam not aldı

Mikrofonumuza konuşan vatandaşlar ise fuarın yeniden düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Günlerini eğlenceli ve dolu dolu geçirdiklerini belirten vatandaşlar, Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nın hem sosyal yaşama hareketlilik kazandırdığını hem de Kahramanmaraş'ın tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Şehrin kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, 31 Ağustos'a kadar konserler, sahne gösterileri, sergiler ve çeşitli etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.