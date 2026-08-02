Kahramanmaraş'ta düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, sosyal sorumluluk çalışmalarına da ev sahipliği yapıyor. KAFUM Fuar Alanı'nda stant açan İHH İnsani Yardım Vakfı, ziyaretçileri hem el emeği ürünlerle buluşturuyor hem de yürüttüğü insani yardım faaliyetleri hakkında bilgilendiriyor.

Fuar alanında kurulan stantta gönüllüler tarafından hazırlanan çeşitli el emeği ürünler satışa sunulurken, elde edilen gelirin insani yardım çalışmalarında değerlendirilmesi amaçlanıyor. Vatandaşlar da yaptıkları alışverişlerle yardım faaliyetlerine destek olma imkânı buluyor.

Aksu Haber mikrofonuna konuşan İHH Kahramanmaraş Başkanı Av. Yusuf Bülbül, fuarda bulunma amaçlarının yalnızca ürün satışı olmadığını belirterek, toplumda sosyal farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Bülbül, özellikle Filistin ve Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekmek ve boykot bilincinin canlı tutulmasına katkı sunmak istediklerini ifade ederek, vatandaşların gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek olan İHH standı, hem dayanışma kültürünü güçlendirmeyi hem de ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardım çalışmalarına katkı sağlamayı sürdürecek. Fuarı ziyaret eden vatandaşlar ise stantta yer alan ürünleri inceleyerek alışveriş yapmanın yanı sıra vakfın yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi alma fırsatı buluyor.