Kahramanmaraş'ta özlemle beklenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, kapılarını bir kez daha ziyaretçilerine açtı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde KAFUM Fuar Alanı'nda düzenlenen organizasyon, ilk gününden itibaren yoğun ilgi görerek kente festival havası kattı.

Fuarın açılmasıyla birlikte binlerce vatandaş KAFUM'a akın etti. Aileler alışveriş stantlarını gezerken, çocuklar için hazırlanan oyun ve deneyim alanlarında eğlenceli anlar yaşadı. Lunaparkta oluşan yoğunluk dikkat çekerken, fuar alanı gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

Yöresel ürünlerden el sanatlarına, gastronomiden alışveriş stantlarına kadar birçok farklı alanın yer aldığı fuar, ziyaretçilere hem alışveriş hem de sosyal etkinlik imkânı sunuyor. Sahne programları, kültürel etkinlikler ve çeşitli gösteriler de fuarın ilgi gören bölümleri arasında yer aldı.

Kentin köklü geleneklerinden biri olan Ağustos Fuarı'nın yeniden düzenlenmesi, hem esnafın ticaretine katkı sağlıyor hem de vatandaşların aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri sosyal bir ortam oluşturuyor.

Her yaştan ziyaretçiye hitap eden organizasyon boyunca konserler, kültürel etkinlikler, çocuk aktiviteleri ve çeşitli gösteriler gerçekleştirilecek. Kahramanmaraş'ın sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkı sunan Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, 31 Ağustos tarihine kadar ziyaretçilerini KAFUM Fuar Alanı'nda ağırlamaya devam edecek.