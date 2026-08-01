Kent Meydanı ve Toptancılar Sitesi Hizmete Açıldı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa ve ihya çalışmaları kapsamında tamamlanan önemli projeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açıldı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda, şehrin merkezini yeniden canlandıracak Kent Meydanı ve Çarşısı ile ticaret hayatının kalbi niteliğindeki Toptancılar Sitesi vatandaşların ve esnafın kullanımına sunuldu.

Başkan Fırat Görgel: "Bu Projeler Ayağa Kalkma İrademizin En Somut Göstergesidir"

Açılış töreninde kürsüye gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, depremin ardından geçen süreçte çok önemli bir aşamaya ulaşıldığını belirtti.

Tamamlanan yatırımların kentin kararlılığını simgelediğini ifade eden Görgel, şu değerlendirmelerde bulundu:

Yeni Kent Meydanı: Şehrin sosyal yaşamına büyük bir dinamizm ve değer katacak olan Yeni Kent Meydanı ve Çarşısı vatandaşların buluşma noktası olacak.

Toptancılar Sitesi: Depremde zarar gören ticaret hayatını canlandırmak amacıyla inşa edilen, 117 bağımsız bölümden oluşan Toptancılar Sitesi, bölge esnafına son derece güvenli, modern ve elverişli bir çalışma ortamı sunacak.

Gerçekleştirilen açılışlar, Kahramanmaraş'ın ticari ve sosyal hayatının eski canlılığına kavuşması yolunda atılan en büyük adımlardan biri olarak kayda geçti.