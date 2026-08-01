Kahramanmaraş’ta, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden imar süreci ve afetlere dirençli şehircilik vizyonunun ele alındığı TürkMedya Dirençli Şehirler Zirvesi, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Program boyunca vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi gösterileriyle karşılanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Zirveye; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, TürkMedya yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programın ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret eden Bakan Kurum, burada Şeref Defteri'ni imzaladı.

"15. Günde Temel Attık, 45. Günde İlk Konutları Teslim Ettik"

Zirve kapsamında düzenlenen "Şehircilikte Yeni Model: Kahramanmaraş Deneyimi" panelinde soruları yanıtlayan Bakan Murat Kurum, depremin hemen ardından başlatılan çalışmaların dünyada benzeri görülmemiş bir büyüklüğe ulaştığını vurguladı:

"Kahramanmaraş’ın ihtiyaçlarını gidermek zorundaydık ve Kahramanmaraş’ı eskisinden daha güzel, eskisinden daha sağlam, daha güvenilir bir şehir haline getirmek mecburiyetindeydik. İşte bu bakışla çalıştık ve bir taraftan enkaz kaldırdık, evet ama bir taraftan da yeni şehri inşa edecek adımlarımızı attık. O yüzden alışılagelmişin dışında 15. günde temel attık. Yani bir taraftan enkaz kaldırılıyordu ama bir taraftan da mimarlarımız, mühendislerimiz, plancılarımız en sağlam zeminde, fay hatlarından uzak yeni konutların inşası için seferberlik yürütüyorlardı. Ve 45. günde ilk konutlarımızı teslim etmeye başladık. Saatte 23, günde 550 konut üreterek dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya hep birlikte imza attık. Ve hamdolsun bugün gururla bakacağımız, sokağında artık hüzün yerine sevincin, oradaki üzüntünün yerine artık çocuk cıvıltılarının duyulduğu bir Maraş’ı gururla tüm Türkiye’ye, tüm dünyaya gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

"Sadece Bina Değil, Medeniyet İnşa Ettik"

Kahramanmaraş'ın tarihi dokusuna ve kültürel mirasına özel önem verildiğini belirten Kurum, şehir planlamasının bütüncül bir anlayışla yürütüldüğünü ifade etti. Kapalı Çarşı, Demirciler Çarşısı, Kasaplar Çarşısı ve İsa Divanlı Mahallesi gibi tarihi alanların yanı sıra ilçeler ve köyler için de kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Kurum, “Dört duvar bir çatı, bir binayı oluşturabilir ama medeniyet inşa etmek kolay değil. İşte Kahramanmaraş’ın hikâyesine baktığınızda birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehirden bahsediyoruz. Bu özelliği korumak zorundayız. O medeniyetin izlerini yeniden taşımak, yeniden gelecek nesillere aktarmak mecburiyetindeyiz. İşte bu mecburiyetler, bu bakışla bütüncül bir tasarım yaptık. Yani sadece bina yapmaktan ibaret görmedik. Yeşil alanıyla, parkıyla, ticari üniteleriyle... Eve ekmek götüremeyen, kepengini açamayan esnafı unutamazsınız. Tarihi de göz ardı edemezsiniz. Kapalı Çarşı, Demirciler Çarşısı, Kasaplar Çarşısı, İsa Divanlı Mahallesi... Sadece merkez değil; ilçeleriyle, köyleriyle birlikte tüm Kahramanmaraş için çalıştık” dedi.

“Her Mahallede Yaşanabilir Bir Şehir İnşa Edildi”

Bakan Kurum, konutlarla birlikte altyapı, çevre ve sosyal yaşam yatırımlarının da eş zamanlı gerçekleştirildiğini ifade etti. Kurum,

“Sadece konut yapılmadı; parkları, yolları, altyapısı yapıldı. Türkiye’nin çevre uzunluğu kadar bir altyapıdan bahsediyoruz. Arıtma tesislerimiz, düzenli depolama sahalarımız, geri dönüşüm tesislerimiz devreye alındı. Büyükşehir Belediyemiz bu tesislerden çıkan malzemelerle altyapı ve yol çalışmalarını yürütüyor. Enerji kullanımını yüzde 39 azalttık. Tüm binalar sıfır atık uyumlu ve enerji verimli olarak inşa edildi. Meydanlar, stadyumlar, otoparklar, sosyal alanlar yapıldı. Azerbaycan Mahallesi’nden Valilik Meydanı’na kadar her projede şehir hayatını güçlendirecek detaylar düşünüldü” dedi.

“455 Bin Konutla Dünyaya Örnek Bir Başarı Ortaya Konuldu”

Konuşmasının sonunda yeniden inşa sürecine yönelik eleştirilere de değinen Bakan Kurum,