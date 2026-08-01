Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli lezzetlerinden biri olan Maraş tarhanasında yeni sezon hareketliliği başladı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte geleneksel yöntemlerle hazırlanan çerezlik ve çorbalık tarhanalar tezgâhlardaki yerini alırken, vatandaşlar da kışlık ve günlük tüketim için alışveriş yapmaya başladı.

Kentte faaliyet gösteren tarhana üreticileri ve esnaflar, bu sezon sade, biberli, kızarmış ve yağda kızarmış olmak üzere farklı çeşitlerde tarhanaların satışa sunulduğunu ifade etti. Özellikle akşam saatlerinde çayın yanında atıştırmalık olarak tüketilen sade çerezlik tarhananın en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldığı belirtildi.

Esnaflar, bu yıl tarhana fiyatlarının geçen sezona göre daha uygun seviyelerde olduğunu ifade ederek, hem şehir merkezinden hem de şehir dışından gelen vatandaşların tarhanaya yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Çerezlik tarhananın yanı sıra kış aylarında sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden olan çorbalık tarhana da yoğun talep görüyor. Geleneksel yöntemlerle yoğurt, dövme ve çeşitli doğal malzemeler kullanılarak hazırlanan, güneşte kurutulduktan sonra kül halinde ya da elde sıkılarak üretilen sıkma tarhanalar, kendine has aroması ve besleyici yapısıyla vatandaşların beğenisini kazanıyor.

Kahramanmaraş mutfağının en önemli simgelerinden biri olan Maraş tarhanası, hem kent ekonomisine katkı sağlıyor hem de yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin en çok tercih ettiği yöresel ürünler arasında yer almaya devam ediyor. Tarhana sezonunun önümüzdeki haftalarda daha da hareketlenmesi bekleniyor.