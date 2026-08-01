Kahramanmaraş genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu seyahat imkânı sunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kritik bir projeyi daha hayata geçirdi. Şehrin üretim ve ticaret merkezlerinden biri olan Yeni Sanayi Sitesi'nde planlı bir şekilde yürütülen yol yapım ve onarım çalışmaları başarıyla tamamlandı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında sanayi sitesi içerisinde yer alan toplam 11 sokak ve cadde sathi asfaltla kaplandı. Yenilenen yüzüyle yeniden ulaşıma açılan yaklaşık 3 kilometrelik bu arter, bölgenin ulaşım standartlarını üst seviyeye taşıdı.

Yeni Sanayi Sitesi içerisinde yer alan 38 bin 130, 38 bin 129, 38 bin 128, 38 bin 127, 38 bin 126, 38 bin 125, 38 bin 124, 38 bin 123, 38 bin 122 ve 38 bin 121’inci sokaklar ile 89. Cadde sathi asfaltla kaplandı.

Daha önce stabilize zemin yapısı nedeniyle özellikle yaz aylarında yoğun toz oluşumu, yağışlı havalarda ise çamur birikintileri sebebiyle ulaşımda büyük zorluklar yaşayan bölge esnafı ve vatandaşlar, yapılan asfalt çalışmalarıyla rahat ve konforlu bir yol deneyimine kavuştu.