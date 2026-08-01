TürkMedya tarafından düzenlenen Dirençli Şehirler Zirvesi, deprem felaketinin izlerini silerek geleceğe yürüyen Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi. Şehrin ev sahipliğinde düzenlenen zirvede, kentin yeniden imar süreci ve atılan adımlar kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Zirvede katılımcılara hitap eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 6 Şubat depremlerinin ardından geçen üç yıllık sürece dikkat çekerek kentin kat ettiği mesafeyi paylaştı.

Başkan Fırat Görgel: "Kahramanmaraş Artık Geleceğini İnşa Ediyor"

Konuşmasında deprem sonrasında yaşanan büyük dönüşüme vurgu yapan Başkan Fırat Görgel şu değerlendirmelerde bulundu: