TürkMedya tarafından düzenlenen Dirençli Şehirler Zirvesi, deprem felaketinin izlerini silerek geleceğe yürüyen Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi. Şehrin ev sahipliğinde düzenlenen zirvede, kentin yeniden imar süreci ve atılan adımlar kapsamlı bir şekilde ele alındı.
Zirvede katılımcılara hitap eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 6 Şubat depremlerinin ardından geçen üç yıllık sürece dikkat çekerek kentin kat ettiği mesafeyi paylaştı.
Başkan Fırat Görgel: "Kahramanmaraş Artık Geleceğini İnşa Ediyor"
Konuşmasında deprem sonrasında yaşanan büyük dönüşüme vurgu yapan Başkan Fırat Görgel şu değerlendirmelerde bulundu:
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Büyük Dönüşüm: Şehrin üç yıllık süreçte büyük bir değişim yaşadığını ve artık geleceğini inşa eden bir şehir konumuna ulaştığını ifade etti.
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Altyapı Çalışmaları: Depremden etkilenen altyapının büyük ölçüde yenilendiğini ve eksiklerin giderilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.
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Bakan Murat Kurum'a Teşekkür: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Kahramanmaraş'ı bir hemşehri hassasiyetiyle sahiplendiğini belirten Görgel, Bakan Kurum'un yeniden imar ve ihya çalışmalarında gece gündüz büyük bir gayret gösterdiğini ve şehrin hiçbir sorununu çözümsüz bırakmadığını dile getirdi.