Kahramanmaraş'ta düzenlenen TürkMedya Dirençli Şehirler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen geniş kapsamlı panelde, 6 Şubat depremlerinin ardından kentin yeniden inşa ve ihya süreci ele alındı. Şehrin geleceğinin afetlere karşı daha dirençli bir şekilde tasarlanması amacıyla düzenlenen zirve, bürokrasiden ve uzman isimlerden yoğun ilgi gördü.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, deprem felaketinin ardından Kahramanmaraş genelinde yürütülen kapsamlı çalışmalar hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Devletin tüm kurumlarıyla ilk günden bu yana sahada olduğunu belirten Bulut, inşa sürecinin titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Kurum Yetkililerinden Kahramanmaraş Projelerine İlişkin Bilgilendirme

Zirve kapsamında düzenlenen oturumlarda, deprem bölgesindeki projelerin son durumu detaylıca ele alındı. Panele katılan kritik isimler önemli başlıklara değindi:

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur , Kahramanmaraş genelinde hızla yükselen kalıcı konut projeleri ve şantiye çalışmaları hakkında güncel bilgileri paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp , şehir merkezleri ve riskli alanlarda yürütülen kentsel dönüşüm faaliyetlerinin stratejik önemine dikkat çekti. Başkan Fırat Görgel Duyurdu: Kent Meydanı ve Çarşısı Kahramanmaraş'a Kazandırıldı İçeriği Görüntüle

İLBANK Uluslararası İlişkiler Grup Başkanı, kentin altyapı, su, kanalizasyon ve arıtma gibi hayati tesislerinin yeniden kazandırılması sürecinde yürütülen çalışmaları aktardı.

Kurumlar Arası İş Birliği Vurgusu

Katılımcılar, Kahramanmaraş'ın yeniden ayağa kaldırılması sürecinde tüm kurumların eş güdüm içerisinde çalışmasının elzem olduğunu belirtti. Afetlere karşı dirençli şehirler oluşturulmasının yalnızca binaları yenilemekle sınırlı olmadığını; altyapısı, sosyal donatıları ve güvenli yerleşim planlarıyla bir bütün olarak ele alınması gerektiği vurgulandı. Zirve, Kahramanmaraş'ın yaralarının sarılması ve geleceğe güvenle bakması adına atılan adımların kararlılıkla süreceği mesajıyla tamamlandı.