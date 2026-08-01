Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden günümüze ulaşan geleneksel el sanatlarından yemenicilik, Kahramanmaraş'ta ayakta kalma mücadelesi veriyor. Bir zamanlar çarşıların en hareketli mesleklerinden biri olan ve usta-çırak ilişkisiyle kuşaktan kuşağa aktarılan yemenicilik, günümüzde teknolojinin gelişmesi, değişen tüketim alışkanlıkları ve çırak yetişmemesi nedeniyle eski günlerini arıyor.

Tamamen doğal deri ve geleneksel yöntemlerle el emeği kullanılarak üretilen yemeniler, sağlıklı yapısı, dayanıklılığı ve estetik görünümüyle öne çıkmasına rağmen günümüzde yeterli ilgiyi görmüyor. Seri üretim ayakkabıların yaygınlaşması ve hazır giyim sektörünün büyümesi, el işçiliğine dayalı bu mesleğin geleceğini olumsuz etkiliyor.

Aksu Haber'e konuşan yemenici esnafı, satışların beklenen seviyenin oldukça altında olduğunu belirterek, özellikle son yıllarda ekonomik koşulların da mesleği olumsuz etkilediğini ifade etti. Esnaf, e-ticaret üzerinden satış yapmalarına rağmen taleplerin sınırlı kaldığını, yerli ve yabancı turistlerin de yemeniye ilgisinin istenilen düzeyde olmadığını dile getirdi.

Mesleğin en büyük sorunlarından birinin çırak yetişmemesi olduğunu vurgulayan ustalar, gençlerin geleneksel el sanatlarına yönelmediğini belirterek, bu durumun yemeniciliğin geleceğini tehdit ettiğini söyledi. Ustalar, meslek liseleri, çıraklık eğitim merkezleri ve kamu destekleriyle geleneksel mesleklerin teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kültürel mirasın önemli parçalarından biri olan yemeniciliğin yaşatılması için toplumun da bu el sanatına sahip çıkması gerektiğini ifade eden ustalar, gerekli adımların atılmaması halinde Kahramanmaraş'ın asırlık zanaatlarından birinin tarihe karışabileceği uyarısında bulundu.