Zamanı geri almak mümkün olsaydı, insanlar hangi yaşlarını yeniden yaşamak isterdi? Aksu Haber ekibi bu kez mikrofonunu Kahramanmaraşlılara uzatarak, "Geçmişe dönme şansınız olsa hangi yaşınıza dönerdiniz?" sorusunu yöneltti.

Vatandaşlardan gelen yanıtların büyük bölümü 18 ile 25 yaş aralığında birleşti. Gençlik yıllarını hayatlarının en güzel dönemi olarak nitelendiren vatandaşlar, o yaşlarda kendilerini daha özgür, daha enerjik ve geleceğe daha umutla baktıklarını ifade etti.

Bazı vatandaşlar çocukluk yıllarını özlediğini dile getirirken, bazıları ise sorumlulukların daha az olduğu öğrencilik dönemini yeniden yaşamak istediğini söyledi. Ancak ortak görüş, gençlik yıllarının insan hayatında unutulmaz bir yere sahip olduğu yönünde oldu.

Mikrofonumuza konuşan Kahramanmaraşlılar, yıllar geçse de 18-25 yaş arasında yaşadıkları dostlukların, anıların ve hayallerin hafızalarında ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirtti. Bir fırsat verilmesi halinde hiç düşünmeden o yıllara dönmek isteyeceklerini ifade eden vatandaşlar, gençliğin kıymetinin çoğu zaman yıllar sonra daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Aksu Haber'in gerçekleştirdiği sokak röportajı, farklı yaş gruplarından vatandaşların geçmişe duyduğu özlemi ve gençlik yıllarına dair unutamadıkları hatıraları bir kez daha gözler önüne serdi.