Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar'ın her hafta düzenli olarak sürdürdüğü Mahalle İstişare ve Değerlendirme Toplantılarının 100'üncüsü, Güzelyurt Mahallesi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. "Yüz Yüze, 100. Mahallede" sloganıyla düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Akpınar, ilçeye kazandırılan yatırımları anlatarak yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güzelyurt Mahalle Muhtarı ve Dulkadiroğlu Muhtarlar Derneği Başkanı Yakup Uğur'un ev sahipliğinde düzenlenen programa; Belediye Başkanı Mehmet Akpınar ve eşi Fatma Akpınar'ın yanı sıra Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Aydoğar, ilçe başkanları, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Mehmet Akpınar, göreve geldikleri ilk günden itibaren belediyecilik anlayışını mahalle odaklı şekillendirdiklerini belirterek, vatandaşın taleplerini yerinde dinlemenin hizmet kalitesini artırdığını ifade etti.

"100 Toplantı, Gönül Belediyeciliğinin Göstergesi"

100'üncü mahalle buluşmasının sadece sayısal bir başarı olmadığını belirten Akpınar, bu toplantıların vatandaşlarla kurulan güçlü iletişimin ve ortak akıl anlayışının önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Belediye hizmetlerinin mahallelerden gelen talepler doğrultusunda şekillendiğini vurgulayan Akpınar, belediyenin görev alanı dışında kalan konularda da ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çalıştıklarını dile getirdi.

100 Mahalleye Yatırım Vurgusu

Toplantıda bugüne kadar gerçekleştirilen hizmetleri de paylaşan Başkan Akpınar, ilçe genelinde 120 park, yeşil alan ve çocuk oyun alanının yenilendiğini, 2 bin 560 yeni ağacın toprakla buluşturulduğunu belirtti.

Altyapı ve ulaşım yatırımlarına ilişkin bilgiler de veren Akpınar, 260 bin metrekare kilit parke, 1 milyon 390 bin metrekare sıcak asfalt ve sathi kaplama, 2 milyon 211 bin metrekare yol açma ve stabilize yol çalışması gerçekleştirildiğini ifade etti. Ayrıca mahallelere 3 bin 74 yeni çöp konteyneri kazandırıldığını söyledi.

Vatandaşların Talepleri Dinlendi

Programın soru-cevap bölümünde vatandaşlar, mahallelerine ilişkin talep ve önerilerini doğrudan Başkan Akpınar'a iletti. İlgili birimlere gerekli talimatların verildiği toplantıda, diğer kurumların sorumluluğundaki konuların da takipçisi olunacağı ifade edildi.

Samimi bir atmosferde geçen buluşmada vatandaşlara kavurma ve dondurma ikram edilirken, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.