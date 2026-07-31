Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Türkiye genelinde örnek teşkil edecek dev bir projeyi başarıyla tamamladı. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde sürdürülen çevresel sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda Malik Ejder Mahallesi’nde hayata geçirilen Kahramanmaraş Karbon Yutak Alanı, doğal yaşamı destekleyen yapısı ve karbon tutma kapasitesiyle hem şehrin yeşil dokusuna güç katacak hem de iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir rol üstlenecek.

40 Milyon TL yatırımla toplam 75 bin metrekarelik geniş bir alanda oluşturulan proje, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde tasarlandı. Çalışma, yalnızca bir yeşil alan yatırımı olmanın ötesinde, çevresel sürdürülebilirliği merkeze alan bütüncül bir yaşam alanı olarak hayata geçirildi.

Karbon Tutumu Yüksek 3 Bin Fidan Toprakla Buluştu

Karbon emisyonlarının azaltılmasına doğrudan katkı sağlamak amacıyla planlanan projede, karbon tutma kapasitesi yüksek olan bitki türleri büyük bir özenle seçildi. Alana;

Mavi servi, fıstık çamı, erguvan, zakkum, gaura, leylandi,

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İğde, akçaağaç, badem, melya, lavanta, kızılçam ve ardıç

olmak üzere 22 farklı türden toplam 3 bin fidan ve bitki dikildi. Oluşturulan zengin bitki kompozisyonu sayesinde bölgenin biyolojik çeşitliliğinin artırılması, doğal yaşamın desteklenmesi ve uzun yıllar boyunca yüksek karbon tutumu sağlanması hedefleniyor.

Sosyal Donatılarıyla Yeni Bir Yaşam Merkezi

Karbon Yutak Alanı, yalnızca çevresel katkısıyla değil, vatandaşlara sunduğu sosyal yaşam imkânlarıyla da dikkat çekiyor. Proje kapsamında inşa edilen yürüyüş yolları, dinlenme alanları, sosyal donatı alanları ve modern aydınlatma sistemi sayesinde bölge, aynı zamanda vatandaşların güvenle vakit geçirebileceği yeni bir millet bahçesi niteliği kazandı. Şehrin nefes alan yeni yaşam merkezlerinden biri olan proje, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere dört mevsim hizmet verecek.

Türkiye’de Sertifikasyona Konu Olan İlk Karbon Yutak Alanı

Hayata geçirilen bu yatırım, yalnızca Kahramanmaraş için değil Türkiye açısından da stratejik bir kilometre taşı olma özelliği taşıyor. Kahramanmaraş Karbon Yutak Alanı, Türkiye’de sertifikasyona konu olan ilk karbon yutak alanı olma unvanını taşıyor. Bu yönüyle proje, karbon yönetimi ve sürdürülebilir çevre politikaları açısından yerel yönetimlere ilham verecek önemli bir model olarak öne çıkıyor.

Ayla Öğretmen ve 9 Öğrencinin Hatırası Bu Alanda Yaşatılacak

Çevreye sunduğu ekolojik katkının yanı sıra toplumsal hafızaya da derin bir anlam kazandıran projede, unutulmaz bir vefa örneği sergilendi. 15 Nisan’da Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan elim saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrencinin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla özel bir anıt alan oluşturuldu.

Anıt alanda, şehit öğretmen Ayla Kara adına bir çınar ağacı, şehit olan 9 öğrencinin her biri adına ise birer erguvan ağacı toprakla buluşturuldu. Doğayla bütünleşen bu anlamlı alan, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin hatırasını yaşatırken, birlik, dayanışma ve barışın simgesi olarak ziyaretçilerini karşılayacak.