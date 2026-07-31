Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlerin yaz tatilini verimli, üretken ve donanımlı bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla hayata geçirdiği yaz dönemi eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. Gençlerin kişisel gelişimlerine ve mesleki becerilerine katkı sunmayı hedefleyen Kahramanmaraş Meslek Edindirme Kursları (KAMEK), bu kez çok kritik bir alanda eğitime ev sahipliği yaptı.

Yaz dönemi boyunca 13 – 18 yaş aralığındaki gençlere yönelik 24 farklı branşta ücretsiz eğitimler sunan KAMEK’te, Habitat Derneği iş birliğinde finansal okuryazarlık semineri düzenlendi. Eğitim, gençlerin ekonomik hayata çok daha bilinçli ve donanımlı bireyler olarak hazırlanmasını amaçladı.

Yaklaşık İki Saat Süren İnteraktif Eğitim

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen ve yaklaşık iki saat süren seminer boyunca katılımcılara finansal yönetimin temel prensipleri aktarıldı. Eğitim programı kapsamında ele alınan başlıca konular şunlar oldu:

Gelir ve gider dengesinin doğru kurulması,

Tasarruf alışkanlıklarının geliştirilmesi ve artırılması, Vali Ünlüer ve Başkan Görgel’den Kritik İnceleme: Trabzon Caddesi ve Demirciler Çarşısı Hızla Yükseliyor İçeriği Görüntüle

Borç yönetiminde dikkat edilmesi gereken kritik hususlar,

Temel yatırım araçları hakkında kapsamlı bilgiler.

İnteraktif bir ortamda gerçekleştirilen seminerde gençler, günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri ekonomik kararları daha bilinçli verebilmeleri için uygulamalı örneklerle bilgilendirildi. Katılımcılar, eğitim sonunda merak ettikleri konuları uzmanlara yöneltme fırsatı da buldu.