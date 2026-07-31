Kahramanmaraş'ta tarihi kalenin karşısında bulunan bir yorgancı iş yerinde çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde alevler çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren yorgancı dükkânında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yoğun çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak çevrede bulunan iş yerlerine sıçramasını önledi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla olay yerinde inceleme başlattı.