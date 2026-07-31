Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yangın ihbarı 31 Temmuz 2026 günü saat 11.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaştı. İhbarın ardından Göksun Orman İşletme Müdürlüğü Soğukpınar İşletme Şefliği ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Yangına ilk müdahale saat 11.14'te yapılırken, söndürme çalışmalarına 3 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı, 1 yangın söndürme helikopteri, diğer kurumlara ait 2 su ikmal aracı ve 16 personel katıldı. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışma sonucunda yangın saat 11.38 itibarıyla kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği bildirildi. Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşları ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, sigara izmaritlerini doğaya atmamaları ve olası yangınlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.