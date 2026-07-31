Bakan Murat Kurum’un Katılımıyla Kahramanmaraş’ta Dev Açılış

Kahramanmaraş, şehrin yeniden imar ve ihya sürecine zenginlik katacak devasa bir toplu açılış programına ev sahipliği yapıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un teşrifleriyle gerçekleştirilecek programda, Büyükşehir Belediyesi ile bakanlık koordinesinde hayata geçirilen 5 önemli yatırım resmen hizmete alınacak.

Toplu açılış töreni, 1 Ağustos Cumartesi günü saat 15.30’da Azerbaycan Bulvarı üzerinde yer alan Yeni Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Programda Bakan Murat Kurum’un yanı sıra şehir protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve vatandaşın yer alması bekleniyor.

Şehre Değer Katacak 5 Stratejik Proje

Kahramanmaraş’ın sosyal yaşamına, ekonomik gelişimine ve çevresel sürdürülebilirliğine doğrudan katkı sunacak 5 önemli yatırımın detayları şu şekilde:

Yeni Kent Meydanı: Deprem sonrası yeniden inşa sürecinin simge yatırımlarından biri olan meydan; modern mimarisi, geniş sosyal kullanım alanları ve estetik görünümüyle şehrin yeni buluşma noktası olacak.

Toptancılar Sitesi (118 İş Yeri): Ekonomik hayatın can damarlarından biri olan projede yapımı tamamlanan 118 modern iş yeri, esnafa güvenli ve elverişli çalışma alanları sunacak.

Karbon Yutak Alanı: Malik Ejder Mahallesi’nde 40 Milyon TL yatırımla kurulan ve Türkiye’de sertifikasyona konu olan ilk karbon yutak alanı olma özelliği taşıyan proje, şehre nefes aldıracak.

Kuzey İlçeleri Entegre Katı Atık Tesisi: Bölgedeki atıkların çevreye zarar vermeden yönetilmesini sağlayacak kritik bir çevresel yatırım.

Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi: Doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını ve geri dönüşüm kapasitesinin artırılmasını hedefleyen modern bir tesis. Kahramanmaraş’ta 500 Milyon TL’lik Dev Yatırım: Sanayi Kavşağı’nda Son Aşamaya Gelindi İçeriği Görüntüle

Büyükşehir Belediyesinden Tüm Vatandaşlara Davet

Deprem sonrası yapılanma ve kalkınma hamlelerinin en somut örneklerinin bir araya geleceği bu anlamlı günde, Büyükşehir Belediyesi tüm vatandaşları törene davet etti. Azerbaycan Bulvarı’ndaki Yeni Kent Meydanı’nda düzenlenecek olan görkemli toplu açılış programının, Kahramanmaraş’ın geleceğine vurulacak çok güçlü bir mühür olması hedefleniyor.