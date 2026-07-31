Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde trafik ekipleri, ters yön ihlallerine karşı denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan uygulamalarda kuralları ihlal ettiği belirlenen 10 sürücüye toplam yaklaşık 300 bin lira idari para cezası kesildi.

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı ile Hilal Kent bağlantı noktasında denetim gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre bazı sürücülerin kavşağı kullanmak yerine yolu kısaltmak amacıyla ters yönden giriş yaptığı yönündeki ihbarlar üzerine bölgede kapsamlı kontrol yapıldı.

Denetimlerde ters istikametten ilerlediği tespit edilen 10 otomobil sürücüsü hakkında Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem uygulanırken, sürücülere toplamda yaklaşık 300 bin lira idari para cezası kesildi. Trafik ekiplerinin yanı sıra MOBESE kamera sistemlerinin de ihlallerin tespitinde etkin rol oynadığı belirtildi.

Denetimlerin ardından Karayolları ekipleri de bölgede yeni güvenlik tedbirleri aldı. Sürücülerin ters yöne giriş yapmasını önlemek amacıyla güzergâha dubalar yerleştirilirken, benzer ihlallerin önüne geçilmesi hedeflendi.

Yetkililer, trafik işaret ve levhalarına uyulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan ihlallere karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Öte yandan ters yön ihlallerinde uygulanacak cezaların, ihlalin gerçekleştiği yolun niteliğine göre değiştiği hatırlatıldı. Buna göre tek yönlü şehir içi yollarda ters yönde araç kullanan sürücülere 11 bin 629 lira, yerleşim yeri içindeki bölünmüş yollarda 20 bin lira, otoyol ve şehir dışındaki bölünmüş yollarda ise 90 bin lira idari para cezasının yanı sıra 60 gün sürücü belgesine el konulması ve aracın 60 gün trafikten men edilmesi yaptırımları uygulanıyor.