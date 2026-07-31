Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesi 96. Sokak üzerinde bulunan bir emlak ofisinde meydana gelen olay korku dolu anlara sahne oldu. İddiaya göre, yüzünü maske ile gizleyen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi iş yerine gelerek silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerinde bulunan S.Ç. bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Maskeli Saldırgan Her Yerde Aranıyor

Saldırının ardından olay yerinden hızla kaçan şüphelinin yakalanması için Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri emlak ofisi ve çevresinde delil toplarken, bölgedeki güvenlik kameraları da tek tek incelenmeye alındı. Polis, saldırganın kaçış güzergâhını belirlemek için çevredeki kamera kayıtlarını değerlendiriyor.

Saldırının Nedeni Araştırılıyor

Silahlı saldırının hangi nedenle gerçekleştirildiği henüz netlik kazanmadı. Olayın kişisel husumet, alacak verecek meselesi veya başka bir nedenle gerçekleşip gerçekleşmediği yönünde polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve saldırganın yakalanması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.