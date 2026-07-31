Kahramanmaraş’ın Ulaşımında Stratejik Dönemeç: Sanayi Kavşağı

Kahramanmaraş’ın ulaşım altyapısını güçlendirmek ve şehir içi trafiği kökten rahatlatmak amacıyla hayata geçirilen projelerde sona yaklaşıldı. Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü 500 Milyon TL’lik dev yatırım olan Sanayi Kavşağı projesinde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Şehrin en yoğun ulaşım akslarından biri olan bölgede planlanan takvim doğrultusunda ilerleyen süreçte, ekipler projenin ulaşıma açılması öncesindeki son hazırlıkları hızlandırdı. Proje kapsamında inşa edilen 2 köprünün imalatı tamamen bitirilirken, kavşağın güvenli ve kesintisiz hizmet vermesini sağlayacak ayrılma ve katılma yolları da oluşturuldu.

Asfalt Çalışmalarında Son Adım

Modern ulaşım standartlarına uygun olarak tasarlanan projede, köprüler, ana güzergâh ve bağlantı yollarında sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Asfalt imalatlarının tamamlanmasının ardından yol çizgileri, trafik güvenlik unsurları ve son düzenlemeler de hızla bitirilerek Sanayi Kavşağı tüm bileşenleriyle vatandaşların kullanımına sunulacak.

Hayata geçirilen bu stratejik yatırım sayesinde özellikle Doğu Çevre Yolu’nda ulaşımın çok daha akıcı hale gelmesi, kavşaktaki trafik yoğunluğunun minimuma indirilmesi ve sürücülere güvenli bir seyahat imkânı sağlanması hedefleniyor. Bölgedeki lojistik hareketliliğe de büyük katkı sunacak olan proje, kentin ticaret ve üretim faaliyetlerinin daha sağlıklı işlemesinin önünü açacak.

Başkan Görgel: "Şehrimizin Geleceğine Önemli Bir Yatırım"

Projeyi yerinde inceleyerek teknik ekiplerden bilgi alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yapılan çalışmaların şehir için taşıdığı hayati öneme dikkat çekti.

Başkan Görgel değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Şehrimizin ulaşım altyapısını daha güçlü hale getirmek için bakanlıklarımızla koordinasyon içerisinde önemli yatırımları birer birer hayata geçiriyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğümüzle iş birliği içerisinde 500 Milyon TL’lik yatırımla inşa ettiğimiz Sanayi Kavşağı projemizde artık son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Şu anda ekiplerimiz köprülerimizde, ana güzergâhta ve bağlantı yollarında sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Asfalt imalatlarının ardından son düzenlemeleri de tamamlayarak kavşağımızı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız."

Sanayi Kavşağı’nın sadece bir yol projesi olmadığını, şehrin geleceğine yapılan stratejik bir hamle olduğunu vurgulayan Görgel, bu sayede hem sanayi bölgesine ulaşımın rahatlayacağını hem de şehir içi konforun artacağını belirterek yatırımın Kahramanmaraş’a hayırlı olmasını diledi.