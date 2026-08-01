Programın açılış konuşmaları; Turkuvaz Medya Grubu A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 66. Hükûmet Tarım ve Orman Bakanı, Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci ve Vali Mükerrem Ünlüer tarafından gerçekleştirildi.

Açılış Konuşmalarıyla Başlayan Zirvede Güçlü Birlik Mesajı

Konuşmasında, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda "Edebiyat Şehri" unvanını taşıyan Kahramanmaraş'ın köklü tarihi, güçlü üretim altyapısı ve girişimcilik kültürüyle her zorluğun ardından yeniden ayağa kalkmayı başaran örnek şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Vali Ünlüer, şehrin sanayi ve üretim gücüne dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ın iplik, metal mutfak eşyaları, kâğıt, çimento ve kırmızı biber üretiminde Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer aldığını belirten Vali Ünlüer; kadın ayakkabısı ve kuyumculuk sektörlerinde de ülke ekonomisine önemli katkılar sunulduğunu ifade etti.

Vali Mükerrem Ünlüer: "555 Kamu Yatırım Projesi Kararlılıkla Sürüyor"

İhracatta her geçen yıl yakalanan yükseliş ivmesine dikkat çeken Vali Ünlüer, 500'ün üzerinde ihracatçı firmanın faaliyet gösterdiğini, enerji yatırımlarıyla birlikte şehrin üretim kapasitesinin daha da güçlendiğini söyledi.

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden imar ve ihya çalışmalarına da değinen Vali Ünlüer, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimizin tüm kurumlarının desteğiyle konut, iş yeri, eğitim, sağlık, ulaşım ve altyapı yatırımlarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Şehir genelinde binlerce bağımsız bölümün tamamlandığını ifade eden Vali Ünlüer, yerinde dönüşüm projeleriyle birlikte yaklaşık 180 milyar lira yatırım bedeline sahip 555 kamu yatırım projesinin sürdüğünü kaydetti.

Panelde Ekonomik Hedefler ve Yatırım Fırsatları Konuşuldu

Konuşmasının devamında organize sanayi bölgelerinin büyümeye devam ettiğini ifade eden Vali Ünlüer; savunma sanayii başta olmak üzere yüksek katma değerli üretim, yeşil ve dijital dönüşüm, üniversite-sanayi iş birliği ile lojistik altyapının, Kahramanmaraş'ın kalkınma vizyonunda öncelikli çalışma alanları olduğunu belirterek, yatırımı, üretimi ve istihdamı destekleyen çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Program kapsamında düzenlenen panelde ise Kahramanmaraş'ın mevcut ekonomik durumu, yatırım potansiyeli ve geleceğe yönelik fırsatları ele alındı.

Panelde, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Vekili Mahmut Arıkan da şehrin ekonomik gelişimi, yatırım ortamı ve gelecek vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.