Türkiye'nin ekonomi ve sanayi yayıncılığı alanında uluslararası açılımını sürdüren EKOFULL Dergisi, Ağustos 2026 sayısında savunma sanayisinin en önemli isimlerinden ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol ve TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu’nu kapağına taşıyarak dikkat çeken bir gazetecilik başarısı ortaya koydu.

Röportajda Ahmet Akyol, ASELSAN'ın ihracat odaklı büyüme stratejisinden kritik teknolojilerde yerlileşmeye, Avrupa'nın en büyük entegre hava savunma tesislerinden biri olacak Oğulbey Teknoloji Üssü yatırımından Anadolu'ya yayılan üretim ekosistemine kadar birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası yayıncılıkta yeni eşik

EKOFULL Dergisi'nin aynı içerikleri eş zamanlı olarak Türkçe ve İngilizce yayımlaması, röportajın yalnızca Türkiye'de değil uluslararası iş dünyası, yatırım çevreleri ve savunma sanayisi profesyonelleri tarafından da takip edilmesini hedefliyor. Bu yönüyle çalışma, klasik bir dergi röportajının ötesine geçerek Türkiye'nin yüksek teknoloji vizyonunu küresel kamuoyuna aktaran önemli bir medya çalışması niteliği taşıyor. Derginin Ağustos sayısı "Milli Teknolojiden Küresel Güce" temasıyla yayımlandı.

İlk uluslararası röportaj

Türkiye'den dünyaya açılan ekonomi dergisi olma hedefini sürdüren EKOFULL, Fransa'da faaliyet gösteren uluslararası gıda markası T-MIZ FOOD'un Yönetim Kurulu Başkanı Eser Kocahıdır ile gerçekleştirdiği özel röportajla uluslararası yayıncılıkta önemli bir başarıya imza attı.

İki dilli yayın formatıyla hazırlanan içerik, yabancı yatırımcılar, iş dünyası temsilcileri ve uluslararası ticaret çevrelerinin de doğrudan erişebileceği bir kaynak niteliği taşıyor.

Küresel yayın vizyonu güçleniyor

"Milli Teknolojiden Küresel Güce" temasıyla yayımlanan Ağustos sayısında savunma sanayiinden ihracata, üretimden uluslararası ticarete kadar birçok başlığı işleyen EKOFULL Dergisi, T-MIZ FOOD röportajıyla uluslararası içerik üretiminde yeni bir dönemin kapısını araladı.

Fransa'da faaliyet gösteren uluslararası bir şirketin CEO'suyla gerçekleştirilen bu özel söyleşi, EKOFULL'ün yalnızca Türkiye'de değil, küresel ölçekte de referans alınan ekonomi yayınlarından biri olma hedefini güçlendiren önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

"Büyük mutluluk duyuyoruz"

EKOFULL Dergisi Kurucusu İbrahim Baykut, dergi ile ilgili yaptığı açıklamada: “Kahramanmaraş'ta büyük hayallerle çıktığımız bu yayın yolculuğunda bugün ulaştığımız noktayı görmek bizler için gurur verici. EKOFULL Dergisi'ni yalnızca bir ekonomi yayını olarak değil, Türkiye'nin üretim gücünü, sanayisini, teknolojisini ve girişimcilik ekosistemini dünyaya anlatan bir marka haline getirme hedefiyle yola çıktık.

Ağustos sayımız, bu vizyonun en güçlü örneklerinden biri oldu. Savunma sanayisinden yüksek teknolojiye, ihracattan üretime, girişimcilikten uluslararası ticarete kadar Türkiye'nin geleceğine yön veren başlıkları hem Türkçe hem de İngilizce olarak okuyucularımızla buluşturduk. Bu yaklaşım, dergimizin yalnızca ulusal değil, uluslararası bir yayın kimliği kazanma yolunda önemli bir mesafe kat ettiğini gösteriyor.

Biz, Kahramanmaraş'tan çıkan bir yayın olarak Anadolu'nun üretim gücünün, sanayisinin ve girişimcilik ruhunun dünyaya anlatılması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle sayfalarımızda yalnızca büyük şehirleri değil, Anadolu'nun kalkınmasına değer katan sanayi şehirlerini, iş insanlarını ve başarı hikâyelerini de uluslararası okuyucuyla buluşturuyoruz.

EKOFULL bugün sadece bir dergi değil; Türkiye'nin ekonomik potansiyelini, teknoloji vizyonunu ve üretim kültürünü dünyaya taşıyan bir iletişim platformuna dönüşüyor. Uluslararası ölçekte ses getiren içerikler üretmek, Türkiye'nin başarı hikâyelerini farklı coğrafyalara ulaştırmak ve iş dünyası arasında yeni köprüler kurmak en önemli hedefimizdir.

Bugüne kadar bize güvenen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş'tan başlayan bu yolculuğu, Türkiye'nin küresel başarılarını dünyaya anlatan güçlü bir medya markası olarak büyütmeye kararlıyız.”

EKOFULL Dergisinin Ağustos 2026 sayısına https://ekofull.com/urun/ekofull-dergisi-28-sayi-agustos-2026/ internet adresinden ulaşabilirsiniz.