Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Turkuvaz Medya Grubu ve A Haber iş birliğiyle düzenlenen “Şehrin Ekonomisi Kahramanmaraş” programına katılarak şehrin ekonomik geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kamu kurumları, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getiren programda; Kahramanmaraş’ın ekonomik potansiyeli, yatırım fırsatları, sanayi altyapısı ve kalkınma vizyonu kapsamlı şekilde ele alındı.

Programa; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu ile kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ın yeniden inşa süreciyle birlikte ekonomik kalkınma hedeflerine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Başkan Görgel, “Kahramanmaraş; üretimi, girişimciliği, çalışkan insanları ve güçlü sanayi altyapısıyla Türkiye ekonomisine uzun yıllardır önemli katkılar sunan bir şehir olmuştur. 6 Şubat’ta yaşadığımız depremlerin ardından üretim tesislerimizin, fabrikalarımızın, iş yerlerimizin ve ticaret hayatımızın ağır bir sınav verdiği zor bir süreçten geçiyoruz. Buna rağmen hemşehrilerimizin, kurumlarımızın ve iş dünyamızın gösterdiği dayanışma ve mücadele azmi, şehrimizin yeniden ayağa kalkmasındaki en önemli güçlerden biri oldu” dedi.

Başkan Fırat Görgel: "Yeniden İnşa Sürecinde Artık Son Aşamadayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen yeniden inşa çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirten Görgel, “Devletimizin güçlü iradesiyle yürütülen yeniden inşa süreci, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bütün kurumlarımızın uyum içerisinde çalışmasıyla artık son aşamaya geldi. Konut üretiminden altyapıya, şehir merkezindeki kentsel tasarım çalışmalarından sağlık yatırımlarına, tarımsal üretimden turizme kadar her alanda yoğun bir faaliyet yürütülüyor. Bu çalışmaların tamamı, ekonomik hayatın yeniden canlanmasını da doğrudan destekliyor” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi olarak yatırımları yalnızca hizmet değil aynı zamanda ekonomik kalkınmanın temel unsuru olarak gördüklerini ifade eden Başkan Görgel, şunları ifade etti:

“Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu sürecin önemli bir parçasıyız. Bir yandan şehrimizin altyapısını güçlendirirken diğer yandan üretimin önünü açacak ulaşım, çevre ve üstyapı yatırımlarını hayata geçiriyoruz. Çünkü güçlü bir ekonomi, sağlam bir şehir altyapısıyla birlikte yükselir. Bu anlayışla göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız her yatırımı, şehrimizin geleceği için yapılan ekonomik bir değer olarak görüyoruz” cümlelerini kaydetti.

Başkan Görgel konuşmasının devamında, “Bugün Kahramanmaraş’ın önünde önemli fırsatlar bulunuyor. Bu fırsatları doğru değerlendirdiğimiz takdirde Kahramanmaraş, geçmişte olduğu gibi üretimin lokomotif şehirlerinden biri olmanın ötesine geçecek; Türkiye Yüzyılı’nın sanayi, ihracat ve yatırım vizyonuna yön veren şehirlerinden biri olacaktır. Bizler hedefimizi günü kurtaran adımlarla değil, gelecek nesillerin güçlü Kahramanmaraş’ını inşa edecek bir bakış açısıyla belirliyoruz” dedi.

TUSAŞ Yatırımı ve Yeni Sanayi Hamlesi

Başkan Görgel, “TUSAŞ’ın şehrimizde gerçekleştirdiği üretim yatırımı, Kahramanmaraş sanayisinin yeni bir döneme hazırlanması açısından büyük önem taşıyor. Tekstil, metal mutfak eşyaları, gıda ve tarım alanlarında sahip olduğumuz güçlü üretim kültürünü daha yüksek katma değerli sektörlerle desteklemek zorundayız. Bu noktada organize sanayi bölgelerimizde yaşanan gelişmeleri de çok kıymetli görüyoruz. Organize sanayi bölgelerimizin büyümesi, yeni yatırım alanlarının oluşması, yüksek teknolojiye dayalı üretimin yaygınlaşması ve yeni sektörlerin şehrimize kazandırılması; Kahramanmaraş’ın ekonomik geleceğinin en önemli başlıkları arasında yer alıyor. Yerel yönetim olarak üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirirken yatırımcımızın önünü açan, üretimin hızını artıran ve rekabet gücünü yükselten her çalışmanın destekçisi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz Türkiye Yüzyılı'nın Vizyonuna Yön Vermek"

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Görgel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz inanıyoruz ki büyük şehirler büyük hedeflerle büyür. Kahramanmaraş da sahip olduğu üretim iradesiyle, girişimcilik ruhuyla ve çalışkan insanlarıyla çok daha büyük hedefleri gerçekleştirecek güce sahip. Önümüzdeki dönemde sanayide, teknolojide, ihracatta ve markalaşmada adından çok daha fazla söz ettiren bir Kahramanmaraş’ı hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.