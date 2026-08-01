Programa; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu ile kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan A Haber Yurt Haberler ve İstanbul Müdürü Abdulkerim Ulak, Kahramanmaraş’ın sanayi, tekstil, tarım ve gıda sektörlerindeki üretim gücüyle Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

6 Şubat depremlerinin ardından sergilenen dayanışma ve yeniden ayağa kalkma iradesinin kentin gücünü bir kez daha ortaya koyarak geleceğe umut olduğunu ifade eden Ulak, etkinlikte Kahramanmaraş’ın ekonomik geleceği, yatırım potansiyeli ve kalkınma vizyonunun masaya yatırılacağını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Buluntu ve Meclis Başkan Vekili Mahmut Arıkan’ın panelist olduğu A Haber spikeri Merve Tepe’nin moderatörlüğünde gerçekleşen “Üreten Şehir Kahramanmaraş” konulu panelde Kahramanmaraş’ın turizm, tarım, ihracat ve iş dünyasının beklentileri değerlendirildi.

Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Buluntu konuşmasında, 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ın üretim gücüyle yeniden ayağa kalkma süreci, iş dünyasının gösterdiği dayanışma ve şehrin ekonomik geleceğine yönelik hedefleri paylaştı.

KMTSO Meclis Başkanvekili Mahmut Arıkan ise Kahramanmaraş’ın, üreten gücü ve güçlü sanayi altyapısıyla Türkiye ekonomisine değer katmaya ve büyümeye devam ettiğini belirtti.