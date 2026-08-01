Tarihi Kahramanmaraş Kalesi Eski İhtişamına Kavuşuyor

Kahramanmaraş'ın en önemli tarihi ve kültürel simgelerinden biri olan Tarihi Kahramanmaraş Kalesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen titiz çalışmalarla yeniden eski ihtişamına kavuşuyor. 6 Şubat depremlerinin ardından detaylı teknik incelemelerden geçirilen kalede, bilimsel restorasyon ilkeleri doğrultusunda uzman mimar, mühendis ve restoratörlerden oluşan ekipler görev yapıyor. Çalışmalar belirlenen takvim doğrultusunda aralıksız sürdürülüyor.

Depremde Hasar Gören Surlar Titizlikle Güçlendiriliyor

Restorasyon sürecinin en kritik aşamalarından birini oluşturan sur duvarlarının güçlendirilmesinde önemli yol katedildi:

İç Surlar: Tarihi taş dokusuna hiçbir zarar verilmeden yürütülen çalışmalar sonucunda iç surlardaki güçlendirme uygulamaları tamamlandı ve yapının taşıyıcı sistemi güvenli hale getirildi.

Dış Surlar: Ekipler, dış surlardaki güçlendirme çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Modern Ziyaretçi Karşılama Merkezi Şekilleniyor

Restorasyon projesi yalnızca tarihi yapının onarımıyla sınırlı kalmayıp, ziyaretçilere konforlu bir deneyim sunacak sosyal alanları da kapsıyor. Kale içerisinde inşa edilen Ziyaretçi Karşılama Merkezi'nde çelik konstrüksiyon kaba imalatları büyük ölçüde bitirilirken, ince işçiliklere geçildi. Merkezde; iç mekân fayans kaplamaları, elektrik altyapısı, temiz ve atıksu tesisatları ile teknik donanım imalatları eş zamanlı olarak yürütülüyor. Tarihi siluete tamamen uyumlu modern tasarımıyla bu merkez, yerli ve yabancı turistlerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek.

Başkan Fırat Görgel: "Tarihi Değerlerimizi Geleceğe Taşıyoruz"

Tarihi kalede devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, sürecin planlandığı gibi ilerlediğini vurguladı.

Başkan Görgel, değerlendirmelerinde şu ifadelere yer verdi: