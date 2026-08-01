Turkuvaz Medya Grubu ve A Haber iş birliğiyle hayata geçirilen "Şehrin Ekonomisi Kahramanmaraş" programına katılan 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, kentin geçirdiği büyük dönüşüm sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında 6 Şubat depremlerinin ardından Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen yeniden inşa çalışmalarının büyük bir başarıyla sürdüğünü belirten Kirişci, aradan geçen üç yıl dolmadan 455 bin bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı.

"Kahramanmaraş Deprem Öncesinden Daha Güçlü Bir Konumda"

Milletvekili Prof. Dr. Kirişci, programda yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen yeniden inşa çalışmalarının başarıyla sürdüğünü söyledi.

Kentin sadece konut projeleriyle değil; sağlık, eğitim, tarım, ticaret ve ekonomi alanlarında da hızla ayağa kalktığını ifade eden Prof. Dr. Kirişci, şu dikkat çekici bilgileri paylaştı:

Daha Güçlü Altyapı: Kahramanmaraş'ın sağlık, eğitim, tarım, ticaret ve ekonomi başlıklarında deprem öncesindeki seviyenin de üzerine çıkarak çok daha güçlü bir noktaya ulaştığını belirtti.

Yeni Hastane Yatırımları: Kentte hayata geçirilecek yeni hastane yatırımlarıyla birlikte yatak kapasitesinin önemli ölçüde artırılacağını müjdeledi.

Kalıcı Göç Yaşanmadı: Nüfusun deprem öncesine yakın bir seviyede seyretmesinin, şehirde kalıcı bir göç yaşanmadığının en net kanıtı olduğunu vurguladı. Kahramanmaraş Ekonomisi A Haber'de Masaya Yatırıldı: "Şehrin Ekonomisi" Zirvesi Gerçekleşti İçeriği Görüntüle

Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Yepyeni Bir Kahramanmaraş

Yeniden inşa ve ihya çalışmalarının tamamen Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun şekilde planlandığını kaydeden Kirişci, Kahramanmaraş'ın üretim gücü, kararlı duruşu ve devlet-millet dayanışmasıyla bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam edeceğini belirtti.