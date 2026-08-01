Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Kentte yoğun bir program gerçekleştiren Bakan Kurum, ilk olarak Dirençli Şehirler Zirvesine katıldı.

Dirençli Şehirler Zirvesi'nde Önemli Mesajlar

Zirvede, deprem sonrası yeniden yapılanma çalışmaları, güvenli şehirleşme, afetlere dayanıklı kentlerin inşası ve sürdürülebilir şehircilik anlayışı ele alındı.

Bakan Kurum'un zirvede yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmalar, kalıcı konut projeleri ve şehir merkezindeki dönüşüm sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Murat Kurum, "Buradaki son depremzede kardeşimizin de yüzü gülene kadar bu ekip buradan ayrılmayacak. Biz elimizi eteğimizi asla bu bölgeden çekmeyeceğiz. Son 25 yılda olduğu gibi eser üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yeniden İnşa Süreci Değerlendirildi

Dirençli Şehirler Zirvesi'nde, afetlere karşı dayanıklı şehirlerin oluşturulmasına yönelik projeler, kamu kurumlarının koordinasyonu ve şehirlerin geleceğine yönelik planlamalar masaya yatırıldı. Kahramanmaraş'ta devam eden yeniden inşa çalışmalarının son durumu da program kapsamında ele alındı.

Bakan Kurum'un temaslarının gün boyunca çeşitli ziyaret ve programlarla devam etmesi bekleniyor.