Edinilen bilgilere göre, Andırın ilçesine bağlı Çığşar Mahallesi Höbek mevkisinde gece saatlerinde B.K. ile eniştesi İ.K. arasında iddiaya göre arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K.’nin eline aldığı sopayla İ.K. ile kız kardeşi A.K.’ye vurduğu öne sürüldü.

Kavga sırasında aldığı darbelerin etkisiyle sulama amacıyla kullanılan havuza düştüğü belirtilen İ.K., olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan A.K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Andırın Devlet Hastanesi’ne, ardından Kahramanmaraş’taki bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kaçan şüpheli B.K., Göksun ilçesinde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden İ.K.’nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.