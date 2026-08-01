Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen kapsamlı yeniden imar çalışmaları kararlılıkla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle düzenlenen törende, şehrin merkezini yeniden canlandıracak Kent Meydanı ve Çarşısı, esnafın ticaretini güvenle sürdürmesini sağlayacak Toptancılar Sitesi ile önemli çevre yatırımları vatandaşların hizmetine sunuldu.
Bakan Murat Kurum: "Kahramanmaraş'ı Daha Güçlü ve Dirençli Geleceğe Hazırlıyoruz"
Açılış töreninde kürsüye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, devletin tüm imkânlarıyla ilk günden bu yana Kahramanmaraş'ta sahada olduğunun altını çizerek şu önemli değerlendirmelerde bulundu:
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Sosyal ve Ticari Hayatın Kalbi: Kent Meydanı ve Çarşısı'nın şehrin sosyal ve ticari hayatına büyük bir canlılık katacağını belirtti.
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Modern Çalışma Alanları: Toptancılar Sitesi'nin bölge esnafı için son derece modern ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturacağını ifade etti.
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Bütüncül Şehircilik Vizyonu: Yeniden inşa sürecinin yalnızca konut yapımından ibaret olmadığını vurgulayan Kurum, ticaret, sosyal yaşam, çevre ve altyapı yatırımlarıyla Kahramanmaraş'ın daha güçlü, daha dirençli ve daha yaşanabilir bir şehir olarak geleceğe hazırlandığını kaydetti.