Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesindeki pamuk fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaşarak gerçekleştirdiği müdahale sayesinde yangın çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.