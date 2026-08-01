Kent Meydanı ve Toptancılar Sitesi Törenle Hizmete Açıldı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen kapsamlı yeniden imar ve inşa çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un teşrifleriyle düzenlenen törende, şehrin sosyal ve ticari hayatının kalbi konumundaki Yeni Kent Meydanı ve Çarşısı ile Toptancılar Sitesi protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla hizmete sunuldu.

Prof. Dr. Vahit Kirişci: "Devletimiz Tüm Kurumlarıyla İlk Günden Beri Sahada"

Açılış töreninde kürsüye gelen 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, deprem felaketinin ardından yürütülen yeniden inşa sürecine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Devletin tüm imkânlarıyla Kahramanmaraş'ın yanında olduğunu belirten Kirişci, şu noktalara dikkat çekti: