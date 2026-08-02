Yaz mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte güneşin zararlı ultraviyole (UV) ışınlarına karşı korunmanın önemi bir kez daha gündeme geldi. Uzmanlar, güneş kreminin yalnızca deniz tatillerinde değil, günlük yaşamın her döneminde düzenli olarak kullanılması gerektiğini belirtiyor.

Aksu Haber'e konuşan Yusuf Gölbaşı, güneş koruyucu ürünlerin cilt sağlığını korumada önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, güneş kreminin sadece kozmetik amaçlı değil, cildi zararlı güneş ışınlarından koruyan temel bir ürün olduğunu söyledi.

Güneş kreminin ciltte oluşabilecek lekelenmelerin önlenmesine ve erken yaşlanma belirtilerinin azaltılmasına katkı sağladığını belirten Gölbaşı, özellikle gün içerisinde uzun süre dışarıda kalan vatandaşların güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmemesi gerektiğini dile getirdi.

Vatandaşların cilt tiplerine uygun ürünleri tercih etmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Gölbaşı, sahte ve güvenilir olmayan ürünlerin cilt sağlığı açısından risk oluşturabileceğini belirterek güneş kremlerinin mutlaka güvenilir eczanelerden ve orijinal ürün olarak temin edilmesini tavsiye etti.

Uzmanlar ise güneşten korunmanın yalnızca güneş kremi kullanımıyla sınırlı olmadığını hatırlatarak, güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11.00 ile 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca doğrudan güneş altında kalınmaması, şapka, güneş gözlüğü ve açık renkli giysiler gibi koruyucu önlemlerin de ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Özellikle çocuklar, yaşlılar ve hassas cilt yapısına sahip bireylerin güneşin zararlı etkilerine karşı daha dikkatli olması gerektiğini belirten uzmanlar, doğru koruyucu önlemlerle yaz aylarının sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirilebileceğini ifade ediyor.