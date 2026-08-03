Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği desteği bir kez daha güçlü bir buluşmayla ortaya koydu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin gururu İstiklalspor'un futbolcuları, teknik heyeti ve kulüp yönetimiyle düzenlenen kahvaltı programında bir araya gelerek hem takıma moral verdi hem de Kahramanmaraş sporunun geleceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Samimi bir atmosferde gerçekleştirilen programda, Kahramanmaraş'ta sporun gelişimi, gençlerin spora kazandırılması, kulüplerin ihtiyaçları ve İstiklalspor'un yeni sezon hedefleri masaya yatırıldı.

Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı buluşmada, ortak hedefin Kahramanmaraş'ı sportif başarılarla daha güçlü bir şekilde temsil etmek olduğu vurgulandı.

Programda konuşan İstiklalspor Kulüp Başkanı Ahmet Gülpak, kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcular olarak büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirterek, İstiklalspor'u hak ettiği noktalara taşımak için tüm imkânlarını seferber ettiklerini ifade etti.

Takıma verdiği destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'e teşekkür eden Gülpak, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek Kahramanmaraş'ı sportif başarılarla gururlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Futbolcular ve teknik heyet de söz alarak duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Kahramanmaraş'ın her alanda olduğu gibi sporda da en iyisini hak ettiğini dile getiren takım mensupları, şehrin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini belirterek bu birlikteliğin başarıya giden yolda en büyük güç olduğunu ifade etti.

Sıcak ve samimi görüntülere sahne olan kahvaltı programı, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve iyi dilek temennileriyle sona ererken, Büyükşehir Belediyesinin spora ve sporcuya yönelik desteklerinin artarak devam edeceği mesajı bir kez daha güçlü şekilde verildi.