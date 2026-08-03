Kahramanmaraş'ta büyük ilgi gören Geleneksel Ağustos Fuarı, birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaparken, fuarın ana sponsorlarından AKDO gerçekleştirdiği Maraş dondurması şovlarıyla ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.

Fuar alanında kurduğu stantta binlerce ziyaretçiyi ağırlayan AKDO, Kahramanmaraş'ın dünyaca ünlü lezzeti Maraş dondurmasını eğlenceli gösteriler eşliğinde vatandaşlarla buluşturuyor. Usta dondurmacıların sergilediği geleneksel sunumlar, özellikle çocuklar başta olmak üzere her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor.

Dondurma şovları sırasında yaşanan renkli görüntüler fuar alanına neşe katarken, vatandaşlar hem eşsiz Maraş dondurmasının tadına bakıyor hem de ustaların hünerlerini ilgiyle izliyor. Ziyaretçiler, gösteriler sırasında bol bol fotoğraf ve video çekerek bu anları ölümsüzleştiriyor.

Şehrin köklü markalarından AKDO, gerçekleştirdiği etkinliklerle yalnızca fuar coşkusuna katkı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Kahramanmaraş'ın önemli gastronomi değerlerinden biri olan Maraş dondurmasını yerli ve şehir dışından gelen binlerce ziyaretçiye tanıtıyor.

Lezzet, eğlence ve geleneksel kültürü bir araya getiren AKDO standı, Ağustos Fuarı'nın en yoğun ziyaret edilen alanlarından biri olmaya devam ederken, renkli dondurma şovları fuarın unutulmaz anları arasında yer alıyor.