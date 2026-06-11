TCMB’den Faiz Kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Başkan Fatih Karahan başkanlığında gerçekleştirdiği toplantının ardından politika faizine ilişkin kararını açıkladı. Kurul, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu.

Merkez Bankası ayrıca gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5 seviyesinde değiştirmedi.

Enflasyonda Mayıs Ayında Gerileme Sinyali

Karar metninde, yılın ilk aylarında yükseliş gösteren enflasyonun, enerji fiyatlarının etkisiyle nisan ayında arttığı ancak mayıs ayında ana eğiliminde bir miktar gerileme görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, jeopolitik gelişmeler nedeniyle enerji fiyatlarında oynaklığın ve yüksek seyrin devam ettiği ifade edilirken, ilk çeyrek verilerinin ekonomik faaliyetlerde yavaşlamaya işaret ettiği kaydedildi. Öncü göstergelerin ise iç talepteki zayıf görünümün sürdüğünü ortaya koyduğu vurgulandı.

Sıkı Para Politikası Mesajı

TCMB, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirterek, bu yaklaşımın dezenflasyon sürecini destekleyeceğini ifade etti.

Kurul, politika faizine ilişkin adımların enflasyon gerçekleşmeleri, enflasyonun ana eğilimi ve beklentiler dikkate alınarak belirleneceğini bildirirken, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması halinde para politikası araçlarının daha sıkı şekilde kullanılabileceğinin altını çizdi.

Enflasyonda Yüzde 5 Hedefi Korunuyor

Açıklamada, kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler yaşanması durumunda ilave makroihtiyati tedbirlerin devreye alınabileceği belirtilirken, likidite koşullarının yakından izlenmeye devam edileceği kaydedildi.

Merkez Bankası, para politikası kararlarının orta vadede enflasyonu yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde alınacağını vurguladı. Kurulun kararlarını veri odaklı, öngörülebilir ve şeffaf bir çerçevede sürdürmeye devam edeceği ifade edildi.